Son dakika: Jandarma, boru hattı hırsızlık zanlılarını 8 yıl sonra yakaladı - Son Dakika

Şüphelileri tespit eden ekipler yaptıkları operasyonla M.R., S.A.E., F.T. ve D.K.'yı gözaltına aldı. - NİĞDE

Niğde 'de 8 yıl önce Botaş Petrol Boru hattında yaşanan akaryakıt hırsızlığı olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.

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