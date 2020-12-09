Son dakika: Jandarma, boru hattı hırsızlık zanlılarını 8 yıl sonra yakaladı - Son Dakika

Son dakika: Jandarma, boru hattı hırsızlık zanlılarını 8 yıl sonra yakaladı
09.12.2020 16:23
Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de 8 yıl önce Botaş Petrol Boru hattında yaşanan akaryakıt hırsızlığı olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.
Niğde'de 8 yıl önce Botaş Petrol Boru hattında yaşanan akaryakıt hırsızlığı olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 yıl önceki Botaş Petrol Boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapan kişileri bulmak için yeniden çalışma başlattı. 8 yıl önce Bor ilçesi Obruk köyünde meydana gelen Botaş petrol boru hattından hırsızlık faili meçhul olayını ekipler, 2 yıllık titiz çalışmasının sonucunda çözdü.
Şüphelileri tespit eden ekipler yaptıkları operasyonla M.R., S.A.E., F.T. ve D.K.'yı gözaltına aldı. - NİĞDE
Son Dakika İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği olaya el attı Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti "Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler