Son dakika! Jandarma, çalınan dede yadigarı tespihi buldu - Son Dakika

Elazığ'da dede yadigarı Osmanlı kehribarı tespihi çalan şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı Kıraç köyündeki bir bağ evinden Osmanlı kehribarı tespih çalındı.

Tespihinin çalındığını fark eden Doğukan Ateş, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Çalışma yapan jandarma ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisi B.D'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Çalınan tespih sahibine teslim edildi.

Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş, "Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin liraydı. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş, "Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin liraydı. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.