Son dakika! Jandarma'dan kenevir operasyonu

Son dakika haberine göre Malatya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar, kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirildi.

Malatya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar, kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı öğrenildi. Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde, 1 şahsın bahçesinde yapılan arama sonucunda, 2 kilo 400 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet otomatik av tüfeği, 27 adet av tüfeği kartuşu, 63 adet 9 milimetre fişek, 24 adet 7.65 milimetre fişek, 8 adet 38 kalibre fişek, 2 adet 5.56 milimetre fişek, 1 adet 12.7 milimetre fişek ve 5 adet gama ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Son Dakika

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar

Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi

Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı