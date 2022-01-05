Son dakika! Jandarma'dan uyuşturucuya darbe, 7 kişilik uyuşturucu şebekesi çökertildi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 kişilik bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir titizlikle takip ettikleri bir suç şebekesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatı ile yaklaşık 4 aydır yürütülen çalışmalarda, 98 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 7 adet uyuşturucu hap, 14 gram toz esrar, 13 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi ise çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.

Şebekeye yönelik takipler sürerken dün gerçekleştirilen operasyonda birçok farklı adreste yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 11 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 40 adet sikke, 11 adet tarihi obje, uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, sorgulamalarının ardından adli makamlara teslim edildi.

Olaylarla bağlantılı olan 1 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. - SİVAS