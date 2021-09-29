DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrol uygulamaları ve operasyonlarda 2 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 4 gram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Düzce'de il genelinde jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve içenlere aman vermiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında başlatılan projeli çalışma neticesinde Merkez İlçe Cedidiye Mahallesinde ikamet eden ve Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen Z.Y. (31) isimli şüpheli şahıs KOM Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ikametinde yapılan arama yakalandı. Yapılan aramada iki ayrı fişek halinde 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

Narkotik köpeğinden geçit yok

Jandarma ekipleri Düzce Yığılca karayolunda KOM şube müdürlüğü Uyuşturucu köpek unsurları ile müşterek yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan araç içinde bulunan F.İ., H.Y., E.K. İsimli şahıslara uyuşturucu köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gram bonzai yakalanmış ve el konuldu. Yine aynı yol üzerinde durdurulan yolcu minibüsünde U.A. isimli şahsa uyuşturucu köpek unsurunun tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında yaklaşık 4 gram kubar esrar tespit edilerek el konuldu. Şüpheli şahıslarla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - DÜZCE