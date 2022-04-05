Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı

05.04.2022 09:35
Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı

Son dakika haberlerine göre Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda Jandarma ekipleri ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu'nda Jandarma ekipleri ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada 15 araca 23 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri ayrıca ilçe yollarında da sürücülere kuş uçurtmadı.

Düzce - Zonguldak Karayolu üzerinde Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik kısım amirliği ekipleri ve Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ortak trafik uygulamasına imza attı. Uygulama sırasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetleyen ekipler, kuralları ihlal eden ve evrakları eksik olan sürücülere ceza yağdırdı. Jandarma ekiplerinin uygulama yaptığı araçlarda kurallara aykırı bulunan araçlara Bolu Ulaştırma bölge Müdürlüğü ekipleri cezai işlem uyguladı.

İlçe yollarında da kamyon sürücüleri cezadan kaçamadı

Diğer taraftan Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe yollarında da yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulama yaptı. Akçakoca-Düzce Karayolu, Yığılca ve Gölyaka ilçe yolu ile Aydınpınar köy yolunda yük taşıyan araçlar denetlendi. Uygulamalarda 294 araç denetlenirken 25 araca 29 bin 155 TL cezai işlem uygulandı. 4 Araç ise trafikten men edilirken 2 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. - DÜZCE

Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı
Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı
Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı
Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı

YORUMLAR
500
Ardahan'da 2 hükümlü yakalandı Ardahan'da 2 hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kartal tedaviye alındı Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kartal tedaviye alındı

Zonguldak, Hisarcık, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı - Son Dakika


Son Dakika
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
09:20 Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı
09:14 ''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!
09:12 Ukraynalı bir kadının mültecilik öyküsü: İngiltere'ye gitmek istedi, fuhuş çetelerinin elinden zor kurtuldu
09:01 Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
08:57 Sultanahmet'i ziyaret eden Müge Anlı tanınmamak için adeta kılık değiştirdi!
08:56 Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak
08:54 Gönüllü askerler bölgeye ulaştı mı? Ukrayna ordusunun yakaladığı Rus askerin üzerinden Suriye sterlini çıktı!
08:54 Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 09:42:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement