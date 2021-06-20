Son dakika... Jandarma ekipleri devriye sırasında buldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl geyik yavrusu ilk müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı Hüdai Jandarma Karakol birimi ekipleri, devriye sırasında Örenkaya köyü Oktur mevkiinde yaralı halde bir kızıl geyik yavrusu buldu. İlk olarak geyik yavrusunu battaniye ile saran jandarma ekipleri daha sonra bir veteriner hakime haber verilerek ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı kızıl geyik yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmek üzere Hüdai Hüdai Jandarma Karakol birimi bahçesinde bekletildi. Yaralı geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülmek üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR