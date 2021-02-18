Son dakika... Jandarma ekipleri ineğe doğum yaptırdı - Son Dakika

Son dakika... Jandarma ekipleri ineğe doğum yaptırdı

18.02.2021 00:57
Son dakika... Jandarma ekipleri ineğe doğum yaptırdı, System.String[]

Son dakika haber: Sivas'ın Zara ilçesinde gebe inek, karla kaplı köy yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasıyla jandarma ekiplerinin yardımıyla veteriner tarafından doğum yaptırıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde gebe inek, karla kaplı köy yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasıyla jandarma ekiplerinin yardımıyla veteriner tarafından doğum yaptırıldı.

Gece saatlerinde Zara ilçesi Yarağıl köyü muhtarı, ilçe Jandarma Komutanlığını arayarak köyünde gebe ineğin doğum yapmak üzere olduğunu ve veteriner hekimin köye gelmesi gerektiğini söyleyerek yardım istedi. İneğin doğum esnasında ölme durumuna karşı harekete geçen ilçe Özel idaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yolunu açarak Jandarma aracıyla veteriner hekimi köye ulaştırdı. Gebe inek, veteriner tarafından sağlıklı bir şekilde doğum yaptırıldı. Öte yandan doğum esnasında jandarma ekipleri de veteriner hekime yardım etti. - SİVAS

Veteriner, Jandarma, Sivas, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarma ekipleri ineğe doğum yaptırdı - Son Dakika


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