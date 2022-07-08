Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu - Son Dakika
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Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu

08.07.2022 15:48

Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, mahsur kalan selzedeleri kurtaran jandarma ekipleri vatandaşların yaralarını sarmak için ön saflarda görev başına koştu.

Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu

KASTAMONU - Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, mahsur kalan selzedeleri kurtaran jandarma ekipleri vatandaşların yaralarını sarmak için ön saflarda görev başına koştu. Jandarma ekiplerinin kurtarma, arama ve temizlik çalışmalarının yer aldığı klip ise ekiplerin özverisini gözler önüne serdi.

11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da şiddetli yağışların neticesinde birçok evi sel suları basarken, sokaklar ise çamur ve balçıkla kaplandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri selin bıraktığı izlerin silinmesi için bir kez daha görev aldı. Jandarma ekipleri tarafından sel anında mahsur kalan vatandaşların arama kurtarma ve tahliye edildiği operasyon anları ile vatandaşların evlerinin balçıktan temizlendiği anların yer aldığı görüntülerle klip hazırlandı.

Klip görüntülerinde selin ilçede başladığı anlar, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin mahsur kalan vatandaşları helikopterle tahliye etmesi, arama kurtarma çalışmaları ve komando ekiplerinin balçıkla kaplanan evlerde temizlik çalışması yaptığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu - Son Dakika

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