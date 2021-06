Jandarma ekiplerini şok eden sürpriz - Son Dakika

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan sürpriz jandarma ekiplerini şok etti. Kavga ihbarına gelen jandarma ekipleri sürpriz ile karşılaşınca adeta donup kaldı.

Adıyamanlı Arif Ata isimli bir vatandaş arkadaşlarıyla birlikte jandarma bölgesi olan Ali Dağı Mesire alanındaki bağ evinde Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutlamak istedi. Arif Ata, 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak, 'Burada kavga var hemen gelin' diye ihbarda bulundu. İhbarı alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören Ata ve beraberindeki arkadaşları sopaları bağ evinin demir taşıyıcılarına ve duvarlarına vurarak kavga varmış gibi bağırıp çağırmaya başladı. Yaptıkları hareket ve çıkarmış olduğu seslerle adeta gerçek bir kavga görüntüsü veren Arif Ata ve arkadaşlarının yanına jandarma ekipleri koşarak gelmeye başladı.

OLAY YERİNDE SÜRPRİZLE KARŞILAŞTILAR

Jandarma ekipleri olay yerine girdiklerinde kendilerine yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık içerisinde adeta dona kaldı. Bir kavgayı aratmayan hareketler yapıp ve sesler çıkaran Ata ve arkadaşları, jandarma ekiplerini alkışlayarak onların gününü kutladı. Kesilen yaş pastanın ikram edilmesi sonrasında jandarma ekipleri, sürprizden dolayı Ata ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Gece günüz demeden halkın can ve mal güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerine böyle bir sürpriz yapmaktan oldukça mutlu olduklarını dile getiren Arif Ata, "Bir sürpriz yapalım dedik. Kendilerini bir olay mahalline çağırdık. Kendilerine bir pasta ikramımız oldu. Can güvenliğimizi her zaman sağladıkları için onlara defalarca minnettarız. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin. Jandarma iyi ki var" diye konuştu.

(Cihan Kizir/ İHA)