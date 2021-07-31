Van'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devriye görevi yapan Gürpınar Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı haldeki ebabili fark etti.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Müdürlüğüne götürüldü.