BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
23.03.2021 13:41
Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktıBURSA'da jandarma ekiplerinin, şüpheli hareketler üzerine durdurduğu TIR'ın sürücüsünde uyuşturucu çıktı.
Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
BURSA'da jandarma ekiplerinin, şüpheli hareketler üzerine durdurduğu TIR'ın sürücüsünde uyuşturucu çıktı. Sürücü U.M.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa- Ankara karayolu üzerinde şüpheli hareketler sergileyen TIR'ı durdurdu. TIR sürücüsü U.M.I.?nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram metramfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. TIR sürücüsü, gözaltına alındı.
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