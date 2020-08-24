Son Dakika | Jandarma fındık bahçesinde 10 kilo 500 gram esrar ele geçirdi
Son dakika haberine göre Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali ilçesinde bir fındık bahçesinde 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali ilçesinde bir fındık bahçesinde 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Olay, Kocaali ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ve oğlu T.K.'nın evinin arkasında bulunan fındık bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri ve uyuşturucu arama köpeklerinin katılımıyla M.K. ve oğlu T.K.'ya ait mekanda arama yapıldı. Yapılan aramada boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında toplam 37 adet kenevir bitkisi ile 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. M.K. ve oğlu T.K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:26
Kaynak: İHA
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