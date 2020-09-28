Son Dakika: Jandarma Foça sahilinde çevre ve deniz temizliği yaptı - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde, jandarma ekipleri sahilde çevre ve deniz temizliği yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça Kaymakamlığı koordinesinde kamu kurumları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen çevre ve deniz temizliği kampanyası kapsamında Acar, Kartderesi, Çanak ve Azlıca koyları ile sahil şeridinde temizlik yaptı.

Temizliğe jandarma motorlu asayiş timleri, trafik timi, ilçe jandarma komutanlığı katıldı.