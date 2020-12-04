Son dakika... Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi

Son dakika gündem haberi... Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.

Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-30 Kasım tarihlerinde açık kaynak araştırmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda "134 oltalama, 76 fuhuş, 40 müstehcenlik ve 409 yasa dışı bahis sitesi" olmak üzere toplam 659 sitenin erişimi engellendi.

Jandarma, Kasım, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi - Son Dakika

Son Dakika

Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı

Son Dakika! Cinsel saldırıdan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın 24,5 yıl hapsi istendi

Kılıçdaroğlu, "Takip ediliyorum" diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var

Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor

Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den "Aşıyı kendinize yaptınız mı?" sorusuna yanıt: Diğer insanlarla birlikte yaptıracağız

Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim

CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak