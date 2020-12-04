Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-30 Kasım tarihlerinde açık kaynak araştırmaları yapıldı.
Çalışmalar sonucunda "134 oltalama, 76 fuhuş, 40 müstehcenlik ve 409 yasa dışı bahis sitesi" olmak üzere toplam 659 sitenin erişimi engellendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi - Son Dakika