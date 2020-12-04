Son dakika... Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi - Son Dakika

Son dakika... Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi

04.12.2020 13:57
Son dakika... Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.

Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-30 Kasım tarihlerinde açık kaynak araştırmaları yapıldı.

Çalışmalar sonucunda "134 oltalama, 76 fuhuş, 40 müstehcenlik ve 409 yasa dışı bahis sitesi" olmak üzere toplam 659 sitenin erişimi engellendi.

Jandarma, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi - Son Dakika


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