Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Hatay'da - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay'da esnafı ve şehit ailesini ziyaret etti. Çetin "bizlerde, yüce milletimiz, devletimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar göklerde dalgalanması için bizde, bayrağa sarılmaya hep birlikte hazırız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e medeniyetler şehri Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaretin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin ve beraberindeki heyet ile birlikte yaklaşmakta olan "Gaziler Günü" nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır'ı, Antakya ilçemiz Kışlasaray Mahallesinde bulunan Muharip Gaziler Derneğinde ziyaret ettiler.

Gerçekleşen dernek ziyaretinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz savaşmayı kutsal görev bildiklerini belirterek "anlamlı ziyaretinizin duygu ve düşüncelerimize yansıyan hazzını özetle arz etmek istiyorum. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca asla vatansız kalmamış olan ve söz konusu vatan ve bayrak olduğunda, vatanın teminatı olan siz kararlı komutanlarımızın emir komutasında savaşmayı kutsal görev bilen bu vatının evlatları biz gaziler, dün olduğu gibi bugünde, yarında teyakkuz halinde bulunduğumuzu. Dosta güven, düşmana korku salmanın bilincinde olduğumuzu kıvançla ifade etmek isteriz" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin devletin ve devlet görevlilerinin emirlerinde olduğunu belirterek "Devlet emrinizde, bizde devlet görevlileri olarak emrinize amadeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın saygı, sevgi, hürmet ve selamlarını hepinize ayrı ayrı iletiyorum. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, ebediyete kadar dalgalanacak şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Aziz kahraman şehitlerimizin yolunda bizlerde, yüce milletimiz, devletimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar göklerde dalgalanması için bizde, bayrağa sarılmaya hep birlikte hazırız. Kahraman gazilerimizi de şükran ve minnettarlığımızı sunuyor, onlara da Rabbimden şifalar, uzun ömürler diliyoruz. Ben tekrar hepinize saygı, sevgi, muhabbet ve selamlarımı arz ediyorum. " dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise bedenlerin yaşlandığını ancak ruhun değişmediğini belirtirken "Arif Paşam Hatay'ı ziyaret etti, bugün gelerek bizim muhabbetimize neşe kattı ve sizlerle de bir arada olmak istedi. Hem sizlerle hasbihal edeceğiz, hem sizlerin dertlerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Paşam konuşurken şu aklıma geldi, Bedenler yaşlanıyor ancak ruh aynı ruh, hiç değişmemiş. Herkes şuan da devlet ve millet için gayret etmeye hazır ve nazır, Rabbim sizlere sağlık ve sıhhat versin, eşlerinizle, çocuklarınızla birlikte huzur versin. Biz zaman zaman görüşüyoruz, arkadaşlarla bir aradayız. Paşamın bugün ziyaretinde ki temel amacı, sizlerin bir talebi, arzusu var mıdır, onları dinleme arzusu ile geldi" dedi

Daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte çarşıdaki fırıncı esnafını ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Akabinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Sait Çelik'in ailesini ziyaret ederek, Türk Bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim takdim ettiler. - HATAY