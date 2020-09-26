JANDARMA Genel Komutanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice'de gerçekleştirilen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda; 1 ton 207 kilo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi, 21 kilo skunk maddesi ve 1 av tüfeği ele geçirilerek olayla alakalı 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:23 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Jandarma Genel Komutanlığı: Lice'de 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika