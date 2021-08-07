Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarını söndürme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Mi-17 ve Sikorsky helikopter, 5 JİHA, JİKU, 1526 motorlu araç ve 9 bin 672 personel ile orman yangınlarına müdahale ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Havacılık Filoları envanterindeki 13 Mi-17 ve Sikorsky helikopter, 31 Temmuz'dan bugüne 976 sorti yaptı, 252 saat havada kalarak, yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

10 su sepeti ile söndürme çalışmalarına destek sağlayan jandarma helikopterlerine bugün itibarıyla 3 su sepeti daha takıldı. Böylece 10 helikopter yangına su ile müdahale ederken 3 helikopter de keşif kontrol ve işletme yedeği olarak görev yapıyor.

Helikopterlerin yakıt ikmalleri ise Antalya'da iki ve Muğla'da iki olmak üzere 4 havacılık yakıt tankeri ile karşılanıyor.

Uçuş yapan 13 helikopterin 9'u Muğla'da, ikisi Aydın'da, ikisi Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

JİHA ve JİKU'lar şu ana dek 56 saat havada kaldı

Malatya, Gaziantep ve Aydın'dan 24 saat esasına göre dönüşümlü/bindirmeli kalkan İHA'lar da Antalya ve Muğla'da görev yapıyor.

Ayrıca Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçakları da (JİKU) kontrol altına alınan Osmaniye-Merkez, Tunceli- Hozat ve Hatay- Dörtyol bölgeleri de dahil olmak üzere toplam 56 saat 9 dakika havada kalarak, yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi.

Aydın Filo Komutanlığından kalkan JİHA ise Muğla-Menteşe-Milas bölgesinde orman yangınlarına yönelik çalışmalar kapsamında havada görevine devam ediyor.

Böylece, yangın söndürme çalışmalarına havadan destek kapsamında, bir JİKU'nun iki kez görev yapmasıyla, ikisi JİKU, 3'ü JİHA toplam 5 JİHA-JİKU, 6 kez görev yapmış oldu.

Yardım ve tahliye çalışmalarında da karadan destek sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarına karadan destek kapsamında ise, 10 Jandarma itfaiye aracı, 8 su tankeri, 9 Jandarma TOMA, 6 Unimog, 4 iş makinesi olmak üzere toplam 1526 motorlu araç bölgede görev yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1191'i çevre illerden takviye olmak üzere 9 bin 672 personel yangın bölgelerinde görev alıyor.