Son dakika! Jandarma havadan karadan denetim yaptı - Son Dakika
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Son dakika! Jandarma havadan karadan denetim yaptı

22.03.2022 14:21
Son dakika! Jandarma havadan karadan denetim yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri tarafından hem havadan hem de karadan denetim yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri tarafından hem havadan hem de karadan denetim yapıldı. Yapılan denetimde kusurlu olan 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Jandarma trafik timleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik D-655 Karayolunda 12 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 14 araç sürücüsüne Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 bin 96 lira cezai işlem uygulanırken, 5 araçta trafikten men edildi.

Dron ile denetim

Jandarma timleri Düzce Merkez ile Gölyaka ilçesi yolu üzerinde dron ile yaptıkları denetimde 38 aracı kontrol etti, kusurlu olan 2 araca 623 lira tutarında idari işlem yapıldı. - DÜZCE

Son dakika! Jandarma havadan karadan denetim yaptı
Son dakika! Jandarma havadan karadan denetim yaptı

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Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Jandarma havadan karadan denetim yaptı - Son Dakika


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