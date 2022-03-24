Son dakika: Jandarma hırsızlık şüphelisini kısa sürüde yakaladı - Son Dakika

Eskişehir'de bir evden çok sayıda malzeme çalan şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Önceki gün Odunpazarı'nın Karatepe Mahallesinde bir vatandaşın evine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çok miktarda ev eşyası ve malzemeyi çaldı. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatmak ve olay faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Detaylı çalışma neticesinde; hırsızlık olayı faili olduğu değerlendirilen şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi ve asayiş ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kısa sürede yakalandı. Evden hırsızlık olayı şüphelisi D.S. yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Kendisine ait depoda bulunan çalıntı eşya ve malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında evden hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR