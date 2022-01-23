JANDARMA İL KOMUTANLIĞI SOKAK VE YABAN HAYVANLARI İÇİN ORMANA YİYECEK BIRAKTI - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sokak hayvanları ve yaban hayvanları için Göktürk'te bulunan ormanlık alana kemik ve kuru mama bıraktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Eyupsultan Göktürk'teki ormanlık alana ve yol kenarlarına kemik ve kuru mama bıraktı. Orman içlerine de yaban hayvanları için saman ve yeşillik konuldu. İl Jandarmaya bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin yaptığı beslemelerin düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ET, KEMİK GETİRİP BURAYA BİZ DE BIRAKIYORUZ

Gönüllü olarak hayvanları beslediğini dile getiren Sezer İkier, Kemerburgaz bölgesinde çok başıboş hayvan olduğu için ben de denk geliyorum. Elimizden geldiğince et, kemik getirip buraya biz de bırakıyoruz. Jandarmaya da çok teşekkür ediyorum, bu şekilde insanlar da bu durumdan haberdar olacak dedi. Sezer İkier'in eşi İlkay İkier ise Eşim ve çocuklarım beslemeye geliyor. Bu tarafta işi olduğunda gelip besliyor eşim. Kızlarım da sokaktaki kedileri besliyor. Jandarma buna da el attıysa çok güzel bir şey diye konuştu.