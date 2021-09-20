ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, havadan dronla arama yaparak, kayıp 13 keçiyi bulduktan sonra sahibine teslim etti.

Oymaağaç köyünde yaşayan Şahin Yılmaz, 13 keçisinin dün gece ahırda olmadığını fark etti. Yılmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler, gece görüşlü ve termal özellikli dron ile yaptığı aramada keçilerin yerini belirledi. Ekipler, keçileri bulunduğu yerden alarak, sahibine teslim etti. Şahin Yılmaz, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.