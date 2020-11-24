Son dakika: Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu

Son dakika haber: ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alan dron ile taranarak bulundu.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alan dron ile taranarak bulundu. Lapseki ilçesi Taştepe köyünde çobanlık yapan Hüsamettin Görmüş (57) küçükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün iki kilometre uzağında bulunan ormanlık alana götürdü. Görmüş, havanın aniden kötüleşmesi üzerine köye dönerken, koyunları ormanlık alanda kaybetti. Bunun üzerine jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Koyunların kaybolduğu alanı dron ile tarayan jandarma, ormanlık alanda koyunların yerini belirledi.Bulunan koyunlar jandarma ekiplerince çoban Hüsamettin Görmüş'e teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan Görmüş, jandarmaya teşekkür etti.



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