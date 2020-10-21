Son dakika: Jandarma Komutanı Albay Yeşilyurt'tan İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti.

Albay Bilgihan Yeşilyurt, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaretinde Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir başta olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türkiye ve Adıyaman gündemiyle ilgili konuların konuşulduğu ziyarette, gazetecilik mesleğinin ne kadar önemli bir meslek olduğuna işaret edildi.

Albay Yeşilyurt, gazetecilerin zor şartlar altında görevini yaparak kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında gayretleri olduğunu dile getirdi.

Ahmet Arslantaş ise, bu özel günde yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ADIYAMAN