Son dakika! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

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Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında fabrika, iş yerleri ile okul servislerinde denetim yaptı, okullarda ise öğrencileri Kovid-19 konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde Kovid-19'a yönelik denetim yaptı.

Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaların denetleyen ekipler, maske, sosyal mesafe gibi tedbirlere riayet edilip edilmediğini denetledi.

İş yerlerinde de kontrollerini sürdüren ekipler, esnafa Kovid-19 tedbirlerin riayet etmenin salgınla mücadeledeki önemini hatırlattı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla kırsal mahallelerdeki okullarda da bilgilendirme faaliyetlerin başlayan jandarma ekipleri, müzik eşliğinde öğrencilere salgın tedbirlerini anlattı.

Sınıflarda öğrencilerin sorularını yanıtlayan jandarma personelleri, öğrencilerden maske, sosyal mesafe ile hijyene dikkat etmenin salgından korunmak açısından önemini anlattı.