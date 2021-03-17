Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi
17.03.2021 10:11
Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.
Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Traktörlerden kaynaklı kazaların önlenmesi için jandarma trafik timlerinin koordinesinde, bizzat traktör sahiplerine bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca sürücülere koruma çerçevesi, flaşörlü sarı ışık, römork arkasına monte edilmesi gereken yansıtıcılı reflektör gibi fiziki önlemlerin önemi ile karayolunda ve arazide güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Tüm sürücülerimize bilgilendirici broşür dağıtılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
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