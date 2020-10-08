Son dakika! Jandarma öğrencilere maske ve boyama kitabı dağıttı - Son Dakika

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, köy okullarındaki öğrencilere maske ve boyama kitabı dağıttı.

Ardahan'da 'Dünya Çocuk Günü' kapsamında jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek maske ve boyama kitabı dağıttı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Dünya Çocuk Günü' kapsamında merkeze bağlı Sulakyurt köyü ilkokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre, öğretmenleri gözetiminde oyun oynayan çocuklarla buluşan jandarma, çocuklarla önce sohbet etti, ardından maske ve boyama kitabı dağıttı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Köse, "Bugün Sulakyurt okulumuzda 'Dünya Çocuk Günü' dolayısıyla çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın eğitim ve öğretim yılını kutladık. Onların daha güzel bir geleceği inşa etmeleri için onlarla bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, her şeyimizdir" dedi. - ARDAHAN