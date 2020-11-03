Son dakika... Jandarma Okullar Komutanlığı darbe girişimi davasında karar - Son Dakika

Son dakika... Jandarma Okullar Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

03.11.2020 19:01
Son dakika... Jandarma Okullar Komutanlığı darbe girişimi davasında karar, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 287 sanıktan 101'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 287 sanıktan 101'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Davayı karara bağlayan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan, bazı firari eski askerlerin de arasında bulunduğu 30'unun dosyasını ayırdı.

Mahkeme 257 eski kursiyer teğmen sanıktan 16'sını "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, 83'ünü ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.

Sanıklardan ikisi, "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanarak 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapse çarptırıldı ve haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, bir sanık hakkındaki kamu davasını, ölüm nedeniyle düşürdü.

Mahkeme, dosyası ayrılan sanıklar dışındaki bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından beraatlarına hükmetti.

Dosyası ayrılan sanıklar

Mahkemenin, haklarındaki dosyanın ayrılmasına karar verdiği sanıklar şunlar:

Abdullah Atasoy, Abuzer Kılınç, Ali Tapış, Emre Kekeç, Ertuğrul Ersoy, Gökhan Eyibil, İlkay Özyılmaz, Kazım Kanat, Mehmet Ali Gülmez, Mehmet Nezir Sincar, Mesut Öztürk, Muhammet Biricik, Muhammet Musa Sülü, Mustafa Bacak, Mustafa Kürkçü, Mustafa Fatih Yalçıntaş, Nasır Özen, Niyazi Alkan, Numan Haktanıyan, Orhan Demirci, Osman Solmaz, Özcan Yolcu, Ramazan Kadıoğlu, Ramazan Tonbul, Ramazan Sinan Ünal, Resul Akçadağ, Salih Ergün, Selahattin Yeter, Selman Topal ve Yavuz Aydın.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 318 sanık hakkında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama sonunda, 17 Temmuz 2018'de aralarında eski tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski albay Özkan Doğanay, eski yarbaylar Hacı Akyel ve Efkan Güler ile eski binbaşı Tarık Görener'in de arasında bulunduğu 31 sanığı, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, 287 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Jandarma Okullar Komutanlığı darbe girişimi davasında karar - Son Dakika


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