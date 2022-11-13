7 bin FETÖ şüphelisinin aday numarası kodlama yöntemiyle jandarma okulları sınavını kazandığı belirlendi - Son Dakika
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7 bin FETÖ şüphelisinin aday numarası kodlama yöntemiyle jandarma okulları sınavını kazandığı belirlendi

13.11.2022 14:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini deşifre etti.

MÜLAKATLARI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE GEÇMİŞLER

FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı. Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.

MÜLAKAT KOMİSYONU DA BU KİŞİLERİN BAŞARILI OLMASINI SAĞLADI

Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi. FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

ADLİ İŞLEM İÇİN 81 İL BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi. Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin... Batman'da 'arazi' kavgası; 3 ölü, 2 yaralı Batman'da 'arazi' kavgası; 3 ölü, 2 yaralı

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 bin FETÖ şüphelisinin aday numarası kodlama yöntemiyle jandarma okulları sınavını kazandığı belirlendi - Son Dakika

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