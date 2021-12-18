Son dakika! JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU SOBADAN ÇIKTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada sobanın içine saklanan uyuşturucu ve bahçe duvarındaki gizli delikteki hassas teraziyi ele geçirildi.

Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.G.'nin evinde arama yaptı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan baskında jandarma ekipleri, sobanın içerisinde uyuşturucu maddeler ve bahçe duvarındaki gizli delikte hassas terazi ele geçirdi. Aramalarda, 1550 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, 15 gram bonzai ve hassas terazi bulundu. Y.G. gözaltına alındı.