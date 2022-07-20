Bolvadin- Çay karayolunda İstasyon Köprüsü yakınlarında yol yapım çalışmasından dolayı trafik tek şeride düşürüldü. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı bölgede jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi olarak sürücüleri kazalar başta olmak üzere olumsuzlukların önüne geçmek için uyararak, dikkatli olmalarını istedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor - Son Dakika

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