Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor - Son Dakika
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Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor

20.07.2022 10:13
Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol yapım çalışmasından dolayı trafiğin tek şeride düştüğü bölgeye yaklaşan araçları jandarma uyararak olumsuzlukların önüne geçmek için uğraş verdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol yapım çalışmasından dolayı trafiğin tek şeride düştüğü bölgeye yaklaşan araçları jandarma uyararak olumsuzlukların önüne geçmek için uğraş verdi.

Bolvadin- Çay karayolunda İstasyon Köprüsü yakınlarında yol yapım çalışmasından dolayı trafik tek şeride düşürüldü. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı bölgede jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi olarak sürücüleri kazalar başta olmak üzere olumsuzlukların önüne geçmek için uyararak, dikkatli olmalarını istedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor - Son Dakika
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