Kayseri'de jandarma tarafından bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Kayseri'de devriye görevindeki jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin, tedavisinin ardında doğaya salınacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevindeyken Sosun Mahallesi yakınlarında sol kanadı kırık olduğu için uçamayan kızıl şahin buldu.

Yaralı kızıl şahin gerekli tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.