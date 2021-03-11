Son dakika gündem: Jandarma, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ticari taksi şoförü C.A'nın, yüklü miktarda uyuşturucuyu, Kağıthane'de piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takip ve teknik çalışma yapan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı 34 TJE 26 plakalı ticari taksiyi, Şişli Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeyken durdurdu.
Araçta yapılan aramada, paketler halinde 60 kilogram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A'nın jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarmaya teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak, "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul @Jandarma." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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