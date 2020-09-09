Son Dakika: Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon - Son Dakika

Ele geçirilen patlayıcılar Jandarma ve MİT'in müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye uyruklu şahsın ülkemize patlayıcı madde ile geçiş yaptığı ve büyükşehirlerde AVM, pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bombalı eylem hazırlığında oldukları, yine Suriye uyruklu bir şahsın evinde gizlendikleri tespit edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando timleri tarafından G.E.E. isimli Suriye uyruklu şahsın ikamet ettiği eve gece yapılan operasyon sonucu Suriye uyruklu M.N ve E.T. isimli şahıslar (2) adet sırt çantası içerisinde yaklaşık (15) kg. plastik patlayıcı madde, (4) adet ateşleme anahtarı, (4) adet elektrikli fünye, (2) adet hafıza kartı, (4) adet 9 voltluk pil ile yakalandı. Ayrıca şahısların üzerinden çıkan 3 adet el telefonuna da el konuldu.

PAMİT ekipleri tarafından ele geçen patlayıcı maddenin yapılan incelemesinde tahribat gücünün çok yüksek olduğu, patlatılması halinde 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan (3) şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, delil niteliğindeki malzemelerinin muhafaza altına alındığı ve diğer malzemelerin ile ise kontrollü bir şekilde imha edildiği bildirildi.