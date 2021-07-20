Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi kordinesinde, Kaş ve Finike Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere, ceza yazıldı.

Havanın ısınması, bayram tatili nedeniyle turizm trafiğinin artması dolayısıyla yoğunlaşan trafikte kazaların önüne geçmek amacıyla, Antalya'nın Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde ilginç anlar yaşandı. Toplu taşıma araçlarına Kaş'tan yolcu gibi binen bir sivil ekip, Finike'ye kadar biletli yolculuk yaparak, sürücünün ve yolcuların trafik ve Covid-19 kurallarına uyup uymadığını denetledi. Finike'den yolcu otobüsten ineceği sırada kendini tanıtan sivil ekip, sürücüye trafik kurallarına uyduğu için, yolculara da özellikle hepsinin maske takmasından dolayı teşekkür etti. Özel araçlarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı, yolcuların emniyet kemeri ve maske takıp takmadığı kontrol edildi.

Dron ile yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülerin tespiti yapıldı. Trafik ihlali yapan ve kurallara uymadığı tesbit edilen 41 sürücüye 32 bin 500 lira para cezası uygulandı.