Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı - Son Dakika

Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı

12.02.2021 12:59
Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı, System.String[]

Son dakika haberine göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) öğrenim gören sağlık branşı astsubaylar düzenlenen törenle mezun oldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) öğrenim gören sağlık branşı astsubaylar düzenlenen törenle mezun oldu.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sağlık branşında aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan biri kadın 49 astsubay için akademinin Beytepe Yerleşkesi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, JSGA Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Miraç Burak Daşçı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, törende yaptığı konuşmada, Türk güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini, sahada hiç boşluk bırakmadıklarını söyledi.

Erdil, "Çatışmaların ve vekalet savaşlarının en yoğun yaşandığı coğrafyanın ortasında bulunan Türkiye'nin ateş çemberiyle kuşatıldığı bir dönemi uzun yıllardır deneyimlemekteyiz. Türkiye, bu ateş çemberini kırmak için tarihi bir dönüm noktasında ve yeni bir eşiğin arifesindedir." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yatırımlarından bahseden Erdil, bu yatırımların, güçlü Türkiye'nin inşasındaki önemine dikkati çekti.

"Silahlı eşkıya sürüsünü en kısa zamanda etkisiz hale getireceğiz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin de yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kesintisiz süreceğini belirterek "Yurt içinde şu anda yaklaşık 320'nin altında terörist kaldı. Bu silahlı eşkıya sürüsünün tamamını en kısa zamanda etkisiz hale getireceğiz." dedi.

Sağlık astsubayların, yaralı personele yaptıkları ilk müdahalenin hayati önem taşıdığına işaret eden Çetin, bu personelin varlığının, diğer personelin moral ve motivasyonunu arttırdığını kaydetti.

Çetin, sağlık astsubaylardan görevlerini özveriyle yürütmelerini isteyerek kendilerine başarı diledi.

Konuşmaların ardından mezunlara ödül ve diplomaları verildi.

Tören, mezun astsubayların Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde "Jandarma Marşı"nı söylemesiyle sona erdi.

Sahil Güvenlik, Jandarma, Astsubay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Son Dakika! "Sıramı bekleyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ, Mavi Vatan ile buluştu Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi
Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek         
12:24
Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler         
12:13
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu         
11:33
Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü         
11:14
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak         
10:25
Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler         
09:59
Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek         
09:48
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
08:46
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 13:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei