Son dakika! Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı - Son Dakika

Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı

İZMİR - İzmir'de jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte, ormanlık ve piknik alanlarında doğa temizliği yaptı. Faaliyete katılan doğa gönüllülerine Hayvan Durum İzleme aplikasyonu tanıtılarak broşür dağıtıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekolojik dengenin korunması ve vatandaşlarda durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi ormanlık alanında 13 Mart günü çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, evsel atıkların doğada uzun yıllar yok olmaması, cam şişelerin orman yangınlarına sebebiyet vermesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi nedeniyle yürütülen çalışmalarda, doğa gönüllüleriyle birlikte poşet poşet çöp topladı.

Öte yandan ekipler tarafından, faaliyete katılan doğa gönüllülerine Hayvan Durum İzleme aplikasyonu tanıtılarak broşür dağıtıldı.