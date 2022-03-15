Son dakika! Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı - Son Dakika
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Son dakika! Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı

15.03.2022 11:14

Son dakika haberleri: Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı İzmir'de jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte, ormanlık ve piknik alanlarında doğa temizliği yaptı.

Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı

İZMİR - İzmir'de jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte, ormanlık ve piknik alanlarında doğa temizliği yaptı. Faaliyete katılan doğa gönüllülerine Hayvan Durum İzleme aplikasyonu tanıtılarak broşür dağıtıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekolojik dengenin korunması ve vatandaşlarda durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi ormanlık alanında 13 Mart günü çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, evsel atıkların doğada uzun yıllar yok olmaması, cam şişelerin orman yangınlarına sebebiyet vermesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi nedeniyle yürütülen çalışmalarda, doğa gönüllüleriyle birlikte poşet poşet çöp topladı.

Öte yandan ekipler tarafından, faaliyete katılan doğa gönüllülerine Hayvan Durum İzleme aplikasyonu tanıtılarak broşür dağıtıldı.

Son dakika! Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı
Son dakika! Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı
Son dakika! Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı

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Jandarma, piknik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Jandarma ve vatandaşlar doğa temizliği yaptı - Son Dakika


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