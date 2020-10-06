Son dakika... Jandarma ve zabıtadan meyve sebze hırsızlığına karşı ortak devriye - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ve zabıta ekipleri, meyve ve sebze hırsızlıklarını önlemek için ortak devriye yapıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sıkça rastlanan tarla, bağ ve bahçelerden olası hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Pamukova Belediyesi Zabıta ekiplerince sıkı önlemler alındı.

Pamukova ovasında hasat bitimine kadar geceleri birlikte devriye görevi yapacak ekipler, hırsızlara göz açtırmıyor.

Çiftçiler, devriye faaliyetinden memnun olduklarını dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.