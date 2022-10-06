Son Dakika | Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu

06.10.2022 14:23
Son Dakika | Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu

Son dakika haberler... Bursa'da İl Jandarma Komutanlığınca sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığınca sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 500 bin lira değerinde bandrolsüz 68 bin 300 adet basılmış tütün sigara ve 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Mahallesi'nde Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde ihbar üzerine takibe aldığı E.Ö, E.Ö. ve S.I. isimli şüphelilerin kullandıkları aracı takibe aldı. Aracın mahalle içerisinde kullanılan depoya paket taşıdıklarını tespit edildi. Depoya operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve depoda arama yapan jandarma ekipleri, 500 bin lira değerinde bandrolsüz 68 bin 300 adet basılmış tütün ve 1 milyon 750 bin makaron ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu - Son Dakika

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