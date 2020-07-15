Son dakika! Jandarmadan 360 derece açılı özel paraşüt atlayışı
Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Takımı, 15 Temmuz anısına 360 derece görüş açılı özel bir atlayış gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Takımı, 15 Temmuz anısına 360 derece görüş açılı özel bir atlayış gerçekleştirdi. Atlayışın videosu ise jandarmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli 4 paraşütçü personelinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 10 bin fit yükseklikten atlayışını içeren videoyu paylaştı. 360 derece görüş açılı kameralarla çekilen özel atlayış, aziz şehitler ve kahraman gazilere armağan edildi. Atlayış esnasında paraşütçüler tarafından şanlı Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz özel flamaları açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:12 Kaynak: İHA
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