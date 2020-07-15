Son dakika! Jandarmadan 360 derece açılı özel paraşüt atlayışı

Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Takımı, 15 Temmuz anısına 360 derece görüş açılı özel bir atlayış gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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