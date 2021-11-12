Son dakika! Jandarmadan 6 adrese operasyon: Ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, 6 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız olduğu belirlen 2 adet tabanca ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Ruhsatsız tüfek bulunduran 2 şahsa da 944 liradan toplamda 3 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde 6 farklı adrese operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından A.K. F.K. ve H.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

A.K. ile H.K'ya ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 944 liradan toplamda 3 bin 776 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE