Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU

12.05.2022 12:33

Son dakika haber: İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKKKCK terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKKKCK terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonun 25 şüpheliye yönelik olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, şüphelilerden Y.K.'nın PKKKCK terör örgütünün sözde İstanbul YPS sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ., M.Ö., Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda kişiyi örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D.'nin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K.'nin eylem hazırlığı kapsamında eyp ve molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili araştırma yaptığı tespit edildiği kaydedildi.

PKKKCK'nın YPS yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ifade edildi. İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği vurgulandı. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamalarının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU
Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU - Son Dakika


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