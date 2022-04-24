Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika
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Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

24.04.2022 14:54
Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında Ramazan Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında Ramazan Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi sorumluluk bölgelerinde şehrin birçok noktasında trafik denetimlerini sürdürüyor. Sahilköy Mahallesi'nde bulunan sorumluluk alanlarında hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç seyir halinde iken sürücülerin cep telefonu kullanıp kullanmadıklarını denetleyen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yanında trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri uyararak, cezai işlem uyguluyor. - ORDU

Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi
Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi
Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi
Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi
Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi
Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

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Jandarma, Hisarcık, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika
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