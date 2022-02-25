Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon

25.02.2022 11:11

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma olayından 9 kişi gözaltına alınırken, zanlılar olağan üstü güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma olayından 9 kişi gözaltına alınırken, zanlılar olağan üstü güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Mücahitler Mahallesinde bir çiftlikte B.Ö, F.Ö ve H.Ö. silahla vurup ve darp ederek yaralayan, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,zorla alıkoyma ve yağma ile ilgili olarak, Kilis Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaya karıştığı tespit edilen C.A, A.K, A.A, A.S, A.F, A.F, H.A, M.G ile M.Y isimli şüphelileri yakaladı. Kilis Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, Kilis Adliyesine sevk edildi. Jandarma Komando Birlikleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri altında zanlılar, adliyeye çıkarıldı. - KİLİS

Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon
Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon
Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon
Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon

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Güvenlik Önlemleri, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Jandarmadan büyük operasyon - Son Dakika
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