Son dakika... Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması

13.05.2022 14:44
Son dakika... Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması

Son dakika habere göre Antalya'da 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' çerçevesinde 6 bin 817 şahıs sorgulandı.

Antalya'da 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' çerçevesinde 6 bin 817 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. İkamet etmeleri gereken illerde olmayıp Antalya'da olan 39 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapıldı. Uygulamada, 10 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Mayıs Perşembe günü yapılan "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" çerçevesinde 167 ekip, 520 personel ile 206 uygulama noktasında gerçekleştirilen faaliyette 6 bin 778 Türk vatandaşı ve 39 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 6 bin 817 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda çeşitli suçlardan aranan 9 Türk vatandaşı şahıs ve 1 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Öte yandan, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna Muhalefet suçundan 39 Suriye uyruklu şahsa Geçici Koruma Kimlik Belgelerinde belirtilen ikamet etikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı. Yapılan trafik kontrollerinde 10 sürücüye toplamda 2 bin 62 TL cezai işlem uygulandı. 143 metruk bina ve 255 umuma açık yerin kontrolü yapıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 5'inci 'Huzur' operasyonu Son dakika haberleri: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 5'inci 'Huzur' operasyonu 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "YPG muafiyeti" tepkisi: Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil
14:36 Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz
14:33 Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor
14:31 Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
14:24 MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor
14:20 Uyuşturucu üretimi yapan adam, yakalanmamak için 10. kattan atlayarak hayatını kaybetti
13:31 BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
13:12 Başakşehir, Cyle Larin ile anlaştı
12:42 Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 14:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement