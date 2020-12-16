Son dakika! Jandarmadan HES kodu kontrolü - Son Dakika

Son dakika! Jandarmadan HES kodu kontrolü
16.12.2020 11:25
Son dakika haberi: Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı kırsal mahallelerden pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu uygulaması yaptı.
Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı kırsal mahallelerden pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu uygulaması yaptı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı denetimler sürdürüyor. Uygulamada durdurulan sürücüler kontrollerin yapılmasının son derece olumlu olduğunu, bazen semptom gösterilmeden bu hastalık taşınabildigini dile getirerek kontroller sürmesi gerektiğini söylediler.
Jandarma ekipleri ilçe girişindeki kontrol noktasında kırsal mahallelerden pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaparak, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. - SAMSUN
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