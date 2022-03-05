Son dakika... Jandarmadan kaçak silah operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... Jandarmadan kaçak silah operasyonu

05.03.2022 12:12
Son dakika... Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Son dakika haber... Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaçak silah ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi silahları ile birlikte ele geçirildi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaçak silah ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi silahları ile birlikte ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Trabzon İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy ilçesi Çayırbağı mahallesinde M.B (72.) ve R.K. (65) isimli 2 yaşlı şahsın silah ticareti yaptıkları, piyasa da yasadışı yollarla temin edilen silahların tamirinin yapıp, mekanik parçalarının temin ettiklerini belirledi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şüphelilerin evlerinde Bomba ve Silah Tespit Köpeği 'Yaz'ın da katıldığı arama faaliyeti sonrası 1 adet Mauser Marka Piyade Tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 9 mm tabanca, 3 adet şarjör, 12 adet patlayıcı fünye, çok sayıda dinamit fitili ve çeşitli çaplarda fişek, silah tamirinde kullanılan tamir takım malzemeleri ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınırken, inceleme sürüyor. - TRABZON

Son dakika... Jandarmadan kaçak silah operasyonu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarmadan kaçak silah operasyonu - Son Dakika


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