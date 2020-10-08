Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği - Son Dakika

Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği

08.10.2020 10:07
Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği, System.String[]

Son dakika haberine göre Batman'ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından alınan tabletler, uzaktan eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Batman'ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından alınan tabletler, uzaktan eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler tarafından toplanan parayla alınan 8 tablet, Ardıçlı, Yemişli, Gönüllü ve Ulaş köylerinde bulunan köy okullarına teslim edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu. Tabletlerin ulaştığı okullarda eğitim gören öğrenciler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. - BATMAN

Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği
Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği
Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Gercüş, Batman, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi
Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:33
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun         
10:15
Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı         
09:47
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu         
07:55
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 11:19:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Jandarmadan köy okullarına tablet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei