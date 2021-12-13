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Son dakika: Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim - Son Dakika

Son dakika: Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

13.12.2021 17:47
Son dakika: Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatleri için okul servisleri üzerinde uygulama yapıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatleri için okul servisleri üzerinde uygulama yapıldı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelini kapsayan okul servislerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücü ve araçlara ait belgelerin yanı sıra, özelliklerine göre araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerleri, ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edildi. Bu kapsamda, icra edilen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul servis araçları özel trafik denetiminde; çok sayıda okul servis aracı kontrol edildi. Trafik kanunu ve okul servis araçları hizmet yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde, eksiği bulunan araçlara idari para cezası uygulandı. - KONYA

Son dakika: Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Jandarma, Hisarcık, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim - Son Dakika


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