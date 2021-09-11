Son dakika: Jandarmadan okul ve yaya geçitlerine denetim - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma trafik ekipleri tarafından, öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde okul geçidini kullanmaları konusunda uygulamalı eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı okul ve yaya geçitlerinde eş zamanlı olarak trafik denetimi yaptı.

Denetimde özellikle öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde okul geçidini kullanmaları konusunda bilgi verilerek uygulamalı eğitim verildi. Okul ve yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının öğrenci ve yayalarda olduğu konusunda araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak maksadıyla pankart, el broşürü ve birebir bilgi vermek suretiyle de bilgilendirme yapıldı.

Denetimde trafik kurallarını ihlal eden 37 sürücüye toplam 21.549 TL trafik idari para cezası uygulandı. 18 araç da trafikten men edildi.

Okul ve yaya geçidinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik denetim faaliyetleri belirli bir plan dahilinde aksatılmadan devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ